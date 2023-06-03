端午節腳步將近，元亨寺台北講堂與20個慈善團體共500名志工，今齊聚一堂包2萬顆素粽，其中9000顆捐給新北弱勢家庭，新北市副市長劉和然代表市長侯友宜到場參加，感謝元亨寺和新北市善悅關懷協會自2013年6月來，捐贈4萬7380顆素粽，響應新北市實物銀行和好日子愛心大平台，讓許多弱勢家庭在端節前夕都能吃到粽子。

劉和然表示，還沒踏入會場，就聞到濃濃的粽香，令人垂涎欲滴。他代表侯友宜感謝大家，要珍惜這樣的平凡幸福，像之前因疫情就無法聚在一起包粽，而且大家包著粽子，不僅米好、料實在，還有志工滿滿的愛心，並將這愛心分享他人。

新北市善悅關懷協會理事長林千琪表示，這次活動包含邱和成基金會、德恩慈善會、瀚邦慈善基金會、奉德慈善會、蘇府王爺泰山奉德宮等20個慈善和志願服務團隊參與，動員500名志工，從月前就開始籌備。

善悅關懷協會執行長黃梅英表示，志工齊心合包的2萬顆粽子，其中9000顆送給新北市好日子愛心大平台，由社會局轉贈給新北市弱勢家庭；其餘則分送桃園、花蓮等社福團體，希望藉由愛心粽傳遞，讓大家一起感受端午節氣氛。