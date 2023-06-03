▲行政院長陳建仁表示，屆有本次世界自行車日的活動，讓更多民眾一同響應國際提倡的自行車旅遊，推動環保永續的綠色交通。（行政院辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲總統蔡英文（右）及行政院長陳建仁（中）、交通部次長陳彥伯（左）一同領騎，為自行車嘉年華活動正式揭開序幕。（行政院辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

6月3日為「世界自行車日」，全台北中南也舉辦「2023世界自行車日單車遊程嘉年華」響應，北部由總統蔡英文及行政院長陳建仁於基隆外木山領騎。蔡英文表示，台灣自行車產業發達，她雖然許久沒騎車，但現在自行車很好騎，非常好上手，如果未來總統卸任，想去騎自行車環島。陳建仁則表示，他上任後核定「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，其中構建友善的自行車使用環境，即為重點推動項目之一，希望藉由鼓勵民眾騎乘自行車，推動環保永續的綠色交通。

總統蔡英文表示，為了今天的活動，她好一陣子沒有騎自行車，昨天晚上惡補一下，還好現在自行車很好騎，一下就上手了。她也想到，如果未來不當總統可做什麼，她想騎自行車環島。

蔡英文説，很高興看到這麼多車友一起來參加疫後首場大型自行車活動。2050淨零碳排是全世界的目標，也是台灣的目標，自行車旅遊是全世界環保減碳的重要措施及旅遊方式。

陳建仁表示，6月3日是聯合國訂定的「World Bicycle Day（世界自行車日）」，也是台灣疫後復甦的第一個世界自行車日，交通部觀光局特別邀請數家享譽國際的臺灣自行車品牌，參與此次單車嘉年華盛會，並在北、中、南三地，同步舉辦啟動儀式，讓更多民眾能夠一同參加，響應國際提倡的自行車旅遊，推動環保永續的綠色交通。

陳建仁說，今日全國50條路線的騎士也會同步全臺環騎，屆時透過上傳騎乘軌跡至APP應用程式，將能看到騎乘軌跡訊號環繞美麗臺灣島的景象，在騎乘過程中，除了發掘臺灣之美，也為環保減碳盡一份心力。

現場進行暖身操後，由蔡英文及陳建仁領騎一段路程，響應世界自行車日，再接著陳院長、李孟諺秘書長、林子倫發言人、交通部長王國材等一行續騎至萬里國聖埔，並於騎乘結束後，觀看透過「環騎圓夢 APP」騎乘軌跡訊號連接成台灣形狀的「環台騎遊」畫面。