參與騎車民眾飽覽金門大橋的橋上風光與烈嶼鄉的自然美景，樂活健康。(圖／台電提供)

台電金門塔山電廠為響應鄉土教學紮根計畫及敦親睦鄰活動，今(3)日上午在金門大橋湖下端舉辦2023年「活力塔山．點亮金門」自行車活動，期望藉此讓愛好單車運動的民眾能飽覽金門大橋的橋上風光與烈嶼鄉的自然美景，並藉機推廣節能減碳活動，為打造「金門低碳島」盡一分心力。

2023年「活力塔山．點亮金門」自行車活動由台電塔山電廠、金門區營業處、低放選址溝通中心金門溝通小組聯合主辦，金寧鄉公所及烈嶼鄉公所共同協辦。台電總經理王耀庭等多位高層主管亦蒞臨參與騎行活動。

此外，交通部為了讓國人響應自行車騎乘樂趣，於全台各地同時辦理「2023世界自行車日單車嘉年華-環騎圓夢」系列活動，並設計APP軟體供參加者下載運用，以紀錄個人騎乘軌跡及了解系列活動辦理盛況。本次活動金門縣政府觀光處也配合派員於報名現場說明APP下載及運用方式，讓此次活動和交通部辦理的「世界自行車日單車嘉年華-環騎圓夢」做連結。

台電表示，「活力塔山．點亮金門」自行車活動字舉辦已邁向第8年，一早在金門大橋湖下端停車場廣場便聚集約有上百多位參加鐵馬行的民眾，聲勢浩大熱鬧非凡。活動由烈嶼東林社區現代舞、烈嶼國中舞獅陣及紫韻箏樂團古箏等表演揭開活動序幕。

台電指出，本次活動騎乘路線全長共22公里，沿途經過勇士堡、菱湖(貓公石)、湖井頭戰史舘(休息站、雙口海灘、西方老街、八達樓子、習山湖公園(休息站)、823砲戰勝利紀念碑等烈嶼鄉特色景點。此次活動以騎自行車的方式接觸大自然，近距離體會小金門的自然生態與文化之美，整個活動於中午12點在碧山樂團的樂聲演奏中圓滿結束。

台電總經理王耀庭表示，台電公司長期配合縣政府「金門低碳島」政策，不惜成本投資智慧電網及儲能系統等設備，就是為了減少發電過程的碳排放；舉辦敦親睦鄰自行車活動也是希望能藉此讓金門鄉親，體驗金門大橋與烈嶼鄉的自然美景，以及金門完整保存之歷史民俗文物，並藉此次機會推廣節能減碳活動，以促進地方鄉親節能永續、身心健康及推廣慢活觀念。