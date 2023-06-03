台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，家屬控告夏家父子謀財害命，質疑遭「下毒」或從低樓層「被墜樓」，律師許哲維2日向檢方再聲請8項證據調查，驚爆他殺新疑點在遺體骨折的右手有4個可疑針孔、背部有8條開放性傷口、頸部疑有勒痕等。受家屬委託驗屍的法醫高大成下午出示一張賴生第一時間的檢傷圖，質疑是誰刻意誤導檢警賴生在10樓跳樓自殺?懷疑賴生是先被帶到10樓陽台摸欄杆、喝啤酒，再被帶到待售的3樓「加工」，從低樓層被丟下。

5億高中生墜樓新疑點！高大成出示檢傷圖，懷疑被帶到3樓丟下。(翻攝高大成臉書)

高大成在臉書PO出一張檢傷示意圖表示，送醫時EMT表示疑似墜樓。到底是誰跟檢警陳述「阿迪仔是從十樓掉下來」刻意把「墜樓死亡」深植人心，再說成他跳樓自殺？我在洗澡？撇清責任？兇嫌是否刻意誤導檢警在十樓原地打轉？設定十樓墜樓當作命案現場？造成誤判嗎？

高大成強調，被告未經審判證明有罪確定前推定其為無罪。犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。 證據之證明力，由法院本於確信自由判斷。 但不得違背經驗法則及論理法則。

因此高大成表示，「我本來打算暫時沈默面對，但還是簡單說一段我的看法：某天他帶阿迪仔去十樓看看風景、吹吹十樓的風、摸摸欄杆、家裡只有啤酒就只能喝啤酒，然後再邀他一起出門去711買布丁、多多（騙小孩）剛出十樓的他家門，他故意假裝電梯感應卡及鑰匙鎖在室內。無法搭乘電梯，阿迪仔只好跟著他從十樓走樓梯下樓，沿途順路帶阿廸仔去看三樓的待售物件？哪知道三樓一打開門，房間裏已經有人在歡迎他們了！然後事情就發生了⋯可憐的阿廸仔完全無法預測、理解到底發生了什麼事，就失去了最寶貴的生命及原本就好像不屬於他的財產。」

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