桃園市6月11日將再次辦理非犬貓特殊寵物領養活動，雪貂要找新家。（動保處提供／陳夢茹桃園傳真）

各縣市動物收容多數以犬貓為主，桃園市先前曾於3月首次舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動，獲得熱烈迴響，替5隻特殊寵物找到新家。動保處表示，11日上午於八德區大宏市民活動中心將再次辦理，這次的主角有刺蝟、雪貂、蜜袋鼯、鸚鵡等共11隻特殊寵物，歡迎有興趣的民眾攜帶相關證件及運輸籠到場領養。

動保處表示， 國人飼養的寵物以犬貓為大宗，但也會有少數非犬貓寵物，會因為被民眾棄養或者是走失，最後由動保處收容，若經公告後仍找不到飼主領回，則會不定期辦理領養活動。

3月辦理的首場非犬貓特殊寵物領養活動，許多領養人都是爸媽，考量孩子非常喜歡的小動物，因此特別來領養。上次以肥尾守宮最受歡迎，最終領養到的是名媽媽，她表示，家中原本就有飼養眾多爬蟲類，包括豹紋守宮、鬆獅蜥、球蟒等，由於兒子非常喜歡小動物、覺得牠們很可愛，家中沒有肥尾守宮所以就來領養。

動保處說，6月11日上午10點預計在八德區大宏市民活動中心旁（八德區公園路139號）辦理非犬貓特殊寵物領養活動，這次總計會有11隻特殊寵物開放民眾領養，分別有兔子、刺蝟、雪貂、蜜袋鼯、鸚鵡等，光是鸚鵡就有吸蜜鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、和尚鸚鵡、藍虎皮鸚鵡、黃綠虎皮鸚鵡及玄鳳鸚鵡7種不同種類。

動保處提醒，有意領養的民眾除了需要設籍桃園市並年滿18歲，也會要求擁有飼養特殊寵物的能力，而領養成功的市民必須參加1小時的生命教育課程，課程內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水，以及環境與衛生管理及異常狀況的注意事項及護理工作。