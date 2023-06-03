民進黨連日來性騷擾事件傳聞頻傳，今日又傳出「小英之友會」也傳出性騷擾，總統府表示，啟動調查。

總統府表示，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後，將依照規定議處。

針對此事，小英之友會全國榮譽總會長陳時中表示，「會在單位裡面成立一個小組，相關調查與討論，在法律上予以適當的協助」。

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