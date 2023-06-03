新竹縣「樂活單車 漫遊竹縣」活動，3日在竹東河濱公園熱鬧登場，有近300名車友由吉祥物皮皮獅帶領一起作暖身操，在交旅處長戴志君等人鳴槍後，車友們相繼出發，展開親近大自然的單車遊。

戴志君表示，竹東河濱公園有水生植物生態池、賞鳥區等生態資源，棒壘球場、自行車道等設施平時即為鎮民運動休憩的熱門場所，這場活動參加民眾近9成是新竹縣市居民，也有來自桃園、苗栗和台中，有不少是全家大小一起出動。

這段騎乘路線4公里，活動採取不計時、不競速，輕鬆體驗單車樂趣，就是要讓大家好好欣賞沿途風光，並以實際行動節能減碳，共同響應世界自行車日!

戴志君指出，活動路線不長，體力充足的車友，可以試著挑戰全長17.2公里的頭前溪南岸自行車道，特別的迴紋針型車道，會穿越2座高架橋下方的橋墩群，景色非常壯觀，更可遠眺頭前溪風景，

親子可選擇愜意的竹東單車半日遊，先到附近的WAH幾散竹東逛逛原民市集，然後再去全台最大客家市集中央市場大啖各式各樣的美食和小吃，最後到蕭如松藝術園區體驗日式懷舊風情，感受新竹縣特有的鐵馬食旅。

近年來，新竹縣積極打造「好客竹縣幸福樂活智慧城」，推動發展永續綠色旅遊，營造自行車友善旅遊城市，規畫多處適合單車旅行的騎乘路段，將騎乘單車的焦點從個人休閒運動提升到在地觀光。

此外，縣府去年在竹北推出YouBike2.0後，今年5月在新豐、湖口、竹東也陸續建置，完成竹縣合計101站點的目標，提供民眾更便捷的綠色旅遊服務環境。