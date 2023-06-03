民進黨近日來性騷擾案件連環爆，台北市議員王世堅上午參加台北海洋世界海洋周博覽會，對於有被指涉性騷案者透過律師回應，試圖捍衛自身清白。王世堅說，誰自己做了什麼事，自己要有擔當，男子漢大丈夫，敢做就要敢擔當，做了以後還找律師辯護，這實在更令人覺得可恥。

王世堅指出，任何加害者有他行使法律辯護權、選任法律辯護人的權利，因為是法治的社會，法治就賦予不管是加害人、被害人，他都有選任辯護人的權利，只好尊重。不過王世堅也直言，男子漢大丈夫，敢做就要敢擔當，做了以後還找律師辯護，這實在更令人覺得可恥。

王世堅直言，民進黨會用更快速的方式處理，因為如果用司法來判決，當然是對加害者的一個正式的懲罰，但是各單位也可以用這種行政調查，在各單位的內部，不管是黨中央，或者是在民間的公司行號，遇到這樣的事，公司本身也可以做行政調查，如果行政調查屬實，那麼由公司行號正式移送給司法單位，這樣個偵辦的速度就會快很多。

不過針對近日來民進黨性騷事件頻傳，國民黨則是有侯郭相爭，王世堅也坦言，很擔心最後會變成民眾黨總統參選人、台北市前市長柯文哲坐收漁翁之利。王世堅說，以前每個被他罵過的都能位居高位，沒罵的則是持續走下坡，不過柯文哲卻是例外，沒被他罵以後還一路進步，民調都一直還保持在25％以上，竟然卸下光環以後還維持那個聲量，甚至未來還有向上攀升的一點機會。