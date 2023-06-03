國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，台灣除有自我防衛決心，不能自絕於印太戰略之外，更要銜接「第一島鏈防衛作戰」；他指出，台灣心理上不能僅想依賴美國馳援，應將備戰實力與狀態建立起來。

黃曙光昨天赴台大工程科學及海洋工程學系演講「海權與潛艦」。中共不斷提高對台軍事威脅力道，黃曙光表示，台灣除要有自我防衛決心外，亦不能自絕於印太戰略外，應銜接「第一島鏈防衛作戰」。

黃曙光說，台灣位處第一島鏈中央位置，若台灣失守，日本、韓國等周邊國家將受到波及。他表示，台灣心理上不能僅想依賴美國馳援，應將備戰實力與狀態建立起來。

他指出，雖然中共軍事實力龐大，「敵大我小」，台灣在軍事上確實受限，但要讓對方知道，想打台灣就必須審慎評估得付出多少代價，真正讓對方不敢妄動的軍事嚇阻力仍來自美國這道防線。

記者詢問，潛艦是否為第一擊後提高生存力的選項，黃曙光表示，任何武器裝備在於讓敵人不敢動武並予以殲滅，潛艦具備隱密性，擁有作戰優勢讓敵方不知位置為何，難以掌握，可透過水下活動力反擊敵軍。

黃曙光並說明潛艦國造計畫如何獲得外國裝備輸出許可，他指出，潛艦國造案裝備以取得模式區分為商售案及軍售案兩種，若以美國商售潛艦裝備模式而言，第一階段為避免裝備廠家製造不符合客戶需求，廠家取得海軍簽署「最終使用者證明」（End User Certification）後向美國申請第一階段輸出許可（DSP-5）。

若合約金額超出5000萬美元，除美國行政單位審查外，需經知會國會程序，待許可核定後即表示美國政府「同意廠家與潛在客戶進行商務、供售品項研討」，便可與海軍討論需求並定義準備供售的裝備構型，以及參與潛艦國造的設計作業。

黃曙光表示，潛艦設計作業完成後，廠家依設計成果投入裝備產製，潛艦裝備生產製造期程最長需18個月，期間廠家向國務院申請第二階段輸出許可，其中需說明裝備系統性能，以及參與裝備產製、合約執行單位、次合約商等，包含海軍、中科院及台船公司均納入核定。（編輯：郭無患）1120603