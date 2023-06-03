台灣混雙組合李佳馨／葉宏蔚，今天在泰國羽球公開賽混雙4強對陣第5種子、韓國搭檔鄭娜銀／金元昊，首局李佳馨在網前表現穩健，葉宏蔚則露了一手精彩的背後救球，以21比15先聲奪人。可惜次局遭到逆轉，決勝局則在前段大幅落後，反撲功虧一簣，以兩個15比21無緣爭冠。

李佳馨／葉宏蔚過去只在去年底澳洲公開賽16強遭遇過鄭娜銀／金元昊1次，以直落2吞敗。台灣組合這次開局連得3分，氣勢不錯，但5比1領先時連丟4分，接著葉宏蔚連兩顆後場長球誤判，技術暫停反以10比11落後韓國組合。

所幸技術暫停之後，李佳馨網前穩健掌控，葉宏蔚也逐漸發動攻勢，連得4分以14比11反超，接著台灣混雙逐漸拉開差距，特別是18比15領先時，葉宏蔚背後救球擋下金元昊的攻擊，隨即網前搶攻得分，最後以3比0攻勢收下首局。

次局李葉配在技術暫停以11比10領先，但後段遭到逆襲，第3局更是一開始就以1比9大幅落後，技術暫停換邊後雖曾追悼13比16，反撲還是功虧一簣，止步混雙4強。