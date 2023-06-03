好市多賣場最近開始賣大西瓜，一名網友分享，最近扛了一顆西瓜回家，結果才放2天西瓜就破了一個洞，且洞口不斷冒出綿密的白色泡泡，讓他看了很納悶，不知道這是怎麼一回事，引起網友熱烈討論，不少苦主直呼，趕快拿袋子包起來，因為這顆西瓜內部已經壞掉發酵，隨時可能爆開了。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，最近在好市多賣場買了一顆大西瓜，結果隔了2天就發現西瓜破了一個小洞，而且洞口不斷冒出白色的泡泡，但之前買過10幾顆都沒這樣，不知道西瓜這是怎麼了？

貼文引起網友討論，「小小的蛆都知道這顆西瓜要爆炸了，要快點逃命，你還湊這麼近拍」、「有一隻蛆在逃命」、「倒數計時，要爆炸了！這炸開很臭」、「快拿出去丟，我晚上發泡，隔天就爆炸」、「要爆炸了，要爆炸了，快跑」。

一名苦主表示，西瓜破洞冒泡泡，是代表西瓜壞了，內部開始發酵，隨時都有可能會爆炸，建議趕快找個大袋子包起來，否則爆開以後噴得到處都是很難清，而且那個味道也很恐怖。