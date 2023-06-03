響應國家海洋日，雲林縣政府舉辦愛海手作活動，同時加強海汙應變。（張朝欣攝）

台灣於2019年11月通過《海洋基本法》，訂定6月8日為「國家海洋日」，雲林縣政府為響應國家海洋日，3日在四湖鄉三條崙海水浴場舉辦「愛海手作，海廢化身藝術展」，並與雲林區漁會簽署守護海洋生態備忘錄，日後若發生汙染事件，將由雲林縣協助緊急應變，民眾黨主席柯文哲也到場與會，認為海洋生態被破壞的很嚴重，立法院的海洋保育法要快點通過。

海洋日活動由雲林副縣長謝淑亞、海洋委員會海洋保育署主祕林天賞、雲林區漁會代表人林明松、柯文哲等人共同參與，現場有海洋保育闖關活動、三崙國小學童創作的海洋繪本與海廢藝術品等，符合聯合國永續發展目標SDGs第14項「保育海洋生態」目標，讓參與民眾透過實際行動為地球盡一份心力。

謝淑亞表示，雲林縣政府為避免廢漁網及廢棄物等汙染源進入大海，近年來針對廢棄漁網及海洋廢棄物強化管制，著手規畫海廢暫置區、刺網漁具實名制、廢文蛤再利用推動等措施，以期降低對海洋環境的影響。

謝淑亞說，活動透過海廢手作喚起民眾對海洋環境議題的重視，希望展現「淨海、知海、近海、進海」理念，即「清淨、知道、親近、進入海洋」的政策內涵與施政成果，邀請民眾攜手擁抱海洋，共同向「生態永續、海域安全、產業繁榮」的海洋願景邁進。

柯文哲指出，台灣是個海島國家，四面八方都被海洋包圍，所以要重視海洋教育，海洋生態因人類增加被破壞的相當嚴重，如何盡快恢復，對台灣的發展很重要。海洋教育應當是一種社會教育，不限於學校，要終身學習，海洋教育的推動不是只有喊口號，現在立法院有1個海洋保育法，但還沒通過，國家的核心是執行，所以要快點通過。