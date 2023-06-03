民進黨性騷擾案愈滾愈大，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜3日與台中市長盧秀燕同台合體，他痛斥加害者還刻意在傷口撒鹽，絕對不放過他們。盧秀燕表示，加害者陣仗藉著權勢跟人脈，色狼至今都沒有道歉，這是一個什麼社會。

侯友宜表示，受害者站出來需要很大的勇氣，自己一定全力站在受害者這邊，為強力的後盾，給予社會關懷及法律扶助，再加上治安單位要全力的協助；這都是加害者的錯，絕對予以譴責更不能姑息，這段期間，他感受到加害者是不是刻意在受害者傷口灑鹽，造成二度傷害，他看了很不捨，不能姑息容忍，絕對不放過他們。

盧秀燕氣憤說，這是集體加害，目前已有4個受害者挺身而出，勇於揭發惡行，她要向勇於揭發的女性致敬，要支持他們，更要為她們發聲。但她們卻沒有獲到當初傷害她們的機關團體或加害者的道歉，這些色狼沒有致歉，也沒有彌補，受害者連獲得法律扶助都沒有，還在一個人面對大眾挺身揭發。

盧秀燕表示，倒是加害者，看起來好像還強詞奪理，擺出陣仗藉著權勢跟人脈，找很多律師，這是一個甚麼社會，有符合公益嗎？