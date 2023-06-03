The articles on Shannon Sharpe leaving Undisputed are leaving out how Shannon & Skip got into it about Tom Brady in what seemed to be their most personal disagreement on-air yet (3 weeks before the Demar tweet)



We all saw the writing on the wall then. Let’s not act brand new. pic.twitter.com/DnQZBvzREc — Randall Barnes (@AuthorRandallB) June 1, 2023

美媒FOX體育球評沙普（Shannon Sharpe）宣布與電視台母公司達成共識，FOX將買斷他剩餘的合約，讓他離開主持將近7年的節目《Undisputed》。沙普自己的播客節目也會撤出FOX旗下，一切將於NBA總冠軍賽結束後開始生效。這個節目非常受歡迎，但是沙普多次傳出與主持人貝勒斯（Skip Bayless）不和，兩人的爭執愈來愈像真的吵架而不是節目效果。

今年初NFL美式足球比賽發生重大意外，水牛城球員哈姆林（Damar Hamlin）在比賽中的一次衝撞後暈倒，送醫命危。兩隊球員都沒有心情繼續比賽，聯盟宣布改期再戰。貝勒斯居然在推特抱怨「比賽不該中斷」，氣得沙普當天就沒上節目，隔天沙普回來當然就吵架了。

哈姆林事件之前，沙普與貝勒斯又為四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）大吵一架，沙普批評布雷迪的表現，貝勒斯卻說：「你只是嫉妒他，人家45歲還在打球，你35歲就退役了，他比你強太多了。」貝勒斯的評論非常不專業，完全是個人攻擊，氣得沙普指手畫腳大罵（沙普是3屆超級盃冠軍、NFL名人堂成員）。

兩人在籃球賽事最大的歧異自然就是詹姆斯（LeBron James），貝勒斯是最有名的「頭號詹黑」，沙普則是詹姆斯的鐵桿兄弟，兩人為此爭執已是家常便飯。外界傳言在最近兩三年，儘管貝勒斯仍是節目的一號主持人，但是沙普想要獲得共同挑選節目話題的權力，惹得貝勒斯對沙普益發不滿。