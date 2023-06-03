民進黨一名女性前黨工以「讓我為自己勇敢一次」為題在臉書發文，點名時任青年部主任、現任勞動部政務次長李俊俋機要秘書的蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」；李俊俋2日證實，「他（蔡沐霖）已請辭」。

蔡沐霖透過律師發表聲明，「但我無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤」，強調將以司法捍衛清白。並且，律師蔡鴻燊在臉書發表聲明，稱本件依當事人蔡沐霖先生委任辦理。

對此，立委王婉諭批評，蔡沐霖的聲明荒謬透頂，整篇聲明自始自終，蔡沐霖都以「新手主管視角的盲區」來作為理由、藉口，完全不願意正視自己對於性騷事件處理失當的事實。

王婉諭強調，拿著律師函出來無法嚇唬人，只顯示了連基本的自省面對能力都不存在。

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