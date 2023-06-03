台灣知名配音員李香生驚傳過世！臉書粉專「對！我們是大嬸」昨（2日）發文證實此事，透露李香生1日離開人世，享壽73歲。消息傳開後，網友紛紛留言哀悼。

臉書粉專「對！我們是大嬸」昨（2日）上傳一段1分20秒的追思片，悼念最尊敬的配音前輩李香生，除了放上他生前的照片，也配上Podcast片段的精華，原PO哀傷地表示：「這樣真性情、令人不得不愛的香伯，昨天從人生的課題畢業了，一直以來老師的聲音陪伴著許多人，這個悸動不會被遺忘，會一直放在我們的心上，永世留存。」

原PO在文中也指出，「我想，在台灣配音界沒人不認識李香生老師，我們每一位都是香伯提攜的後輩、也都是香伯的學生。印象中的香伯是聲音工作上嚴格鞭策自己的巨星，也是一位總是把學生放在心上的老師。」原PO徵求李春生家屬的同意後，用其最經典的聲音紀念，「香生老師，您辛苦了，謝謝您這一生的精采！」

網友得知此噩耗，紛紛留言悼念：「願老師一路好走，您辛苦了，好好休息吧」、「好意外！去年暑假才在華訓跟香生老師學習，他還很有元氣的教導（罵）我們」、「香伯一路好走，感謝您的教導與提點，也感謝您為配音業的付出與努力，我們會永遠記得您的。」

李香生畢業於中國海事專科學校（現今台北海洋技術學院），曾跑船9年，因難忍船員得長期與家人分開的痛苦而辭職，透過朋友的介紹下，踏入配音的領域，代表作品有《海綿寶寶》蟹老闆、《南方四賤客》葛屁老師、《豆豆先生》豆豆先生、《鬼滅之刃》鱗瀧左近次等，近年擔任華視配音訓練班的指導老師，為配音界訓練新血，貢獻良多。