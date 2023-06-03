新屋魚米之鄉馬拉松精心設計路線，讓跑者享受沿途風景，更搭配客家美食補給，讓跑者挑戰自我同時也能體驗客庄文化。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

2023新屋魚米之鄉馬拉松以「相信自己」為口號，將於9月17日在新屋農博環境教育園區開跑。桃園市副市長蘇俊賓今赴新屋天后宮參與啟動活動表示，他也是熱愛跑步的跑友，曾參加那霸馬拉松，對那次路跑的美景和美食印象深刻，而新屋魚米之鄉馬拉松也有類似規畫，精心設計路線，更搭配周邊景點及客家美食，讓跑者挑戰自我同時也體驗客庄文化，邀請全國好手踴躍參與。

體育局長許彥輝說明，今年新屋魚米之鄉馬拉松邀請《全明星運動會》的林穎樂擔任應援女神，賽事分半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組3公里，適合全民參與，沿線將行經美麗的新屋風車、全台唯一客家永安漁港、全台最高青銅媽祖神像等特色景點。

許彥輝說，跑者可享受客庄田園風光、沿海漁業風情、海岸美麗景象及綠蔭的綠色走廊等，此外活動當天也準備豐盛的地方特色美食補給站，並提供新屋特色米伴手禮、活動logo束口袋、完賽毛巾等精美完賽禮品，歡迎各界踴躍參與。

蘇俊賓表示，路跑與開車、騎機車及騎腳踏車所能看見的城市風景不同，在馬拉松賽事中，重點不僅是成績，也要欣賞沿途美景、享用當地美食，若想挑戰自我，經歷一場特別的運動盛事，或想對美麗的客家文化有更深入認識，連3年獲選為全國年度10大熱門賽事的新屋魚米之鄉馬拉松，是全台第一首選。

立委黃世杰提到，2023新屋魚米之鄉馬拉松由愛客樂樂團量身打造主題曲《相信Believe》，結合各項創意與資源邀請全國朋友參與，更與在地結合，用濃厚的人情味準備各項客家美食，歡迎來自世界及全國各地的選手參與。