民進黨內性騷擾事件連環爆，令各界譁然。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這些性騷擾事件雖不是在民進黨主席、2024總統參選人賴清德任內發生的，卻是在他任內爆發的，賴只能概括承受。而這些事件肯定重創民進黨形象，若處理不好，恐將造成大量年輕、女性、高學歷及中產階級選民的流失，嚴重衝擊民進黨總統與立委選情。

針對民進黨內性騷案頻傳，賴清德提到「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要大局為重」，游盈隆今(3)日在臉書也提到，有位重量級作家打電話給他，並語重心長表示，「民進黨不要一天到晚叫支持者顧大局了，顧幾十年，顧到今天民進黨問題百出，年輕一輩性騒擾案只是冰山一角而已」。

游盈隆坦言，民進黨性騒擾案連環爆，牽涉的不只是「性別平等」問題，而是更根本的基本人權問題。人與人之間起碼的相互「尊重」（Respect），是最重要的基本人權，因爲那涉及人和群體的尊嚴、生存、發展與安全。然而，一個標榜自由、民主、人權與一切進步價值的政黨，內部竟隱藏著如此多對女性黨工的性騷擾和不堪入目的職場霸凌，足以令人瞠目結舌、義憤填膺、火冒三千丈。

游盈隆強調，這些性騷擾事件雖然不是在賴清德任內發生的，卻是在他任內爆發，因此只能概括承受。而這一連串事件肯定重創民進黨形象，如果處理不好，也很可能造成大量年輕、女性、高學歷及中產階級選民的流失，嚴重衝擊民進黨總統與立委選情。

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