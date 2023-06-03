藝術家黃岳東將創作融合藝術治療，帶領13位清大學生，辦理12場陶土娃娃工作坊，邀集463位民眾，完成500多件陶泥作品，即日起《集陶氣》將在鐵道藝術村展出。黃岳東說，來到新竹市，感受到親切友善，讓他很快建立歸屬感，盼透過工作坊拉近人們距離，創造以藝術為語言互相對話的機會。

文化局表示，藝術家黃岳東擁有心理學專業背景，將創作融合藝術治療，帶領13位清華大學學生，辦理12場陶土娃娃工作坊，總共邀集463位民眾，完成500多件陶泥作品。即日起到7月16日，《集陶氣》將在鐵道藝術村展出，呈現黃岳東駐村期間的藝術計畫，歡迎免費參觀。

藝術家黃岳東指出，過去他在香港也積極參與許多社區藝術活動，如2021年在香港薄扶林村，與村民一起用陶土創作記錄了收成節慶典。他也說，來到新竹市後，人們親切友善的態度，讓他很快建立了歸屬感，期待透過本次的社區工作坊，傳達與市民間深刻的聯繫、拉近彼此距離，也創造一個以藝術為語言互相對話的機會。

清大藝術學院副院長蕭銘芚表示，全民美育相當重要，生活與美須要相互結合。若能成為藝術家，能將內心世界，透過藝術媒介表達，讓更多觀者引起共鳴，他也鼓勵大家成為收藏家、欣賞者，欣賞藝術作品如同欣賞風景、如同呼吸新鮮空氣。

市府指出，鐵道藝術村是竹市唯一的駐村藝術空間，市府與智邦藝術基金會共同合作，每年透過公開機制徵選20歲以上藝術家進駐，發展創作計畫，藝術家黃岳東透過專業，讓參與工作坊的民眾有機會檢視自己的心靈，也讓觀者能從作品中感受到溫暖。