綜合陸媒報導，大陸西北工業大學近期展示出一款新型無人機「遊隼」，該無人機除了能在陸上平台發射之外，亦可以在水下一定深度範圍發射，為一款自殺型無人機。對此，退役中將帥化民表示，此種無人機的誕生，無疑會讓潛艇戰術更多樣化，並且延伸攻擊距離。

中天節目《全球大視野》昨（2）日在節目中披露，中國大陸現在反介入跟區域拒止的能力越來越強，其中遊隼無人機更能藉由核潛艦發射，同時還能以蜂群的模式，對如航母及其他大型戰艦進行飽和式攻擊。

帥化民則分析，現在解放軍潛艦在水下能藉由將無人機彈射出去，待其離開發射管後，再點燃發動機的「冷發射」技術，將遊隼射出海面。他認為，今天放一個無人機上去，等於放個風箏在天上，可以看得更遠、搜索得更多，還可以回到潛艦，由此可見中方軍武技術發展非常快。

帥化民進一步指出，遊隼無人機多了一個技術，無線電要穿過水面並讓潛艦接受是一個很大的突破，而潛艦在獲得該無人機的奧援後，如果目標距離果遠，可以代替潛艦本身進行攻擊。帥化民強調，此一軍武設備的發明，讓潛艦戰術多樣化。

除此之外，帥化民也提到，當航母打擊群巡航時，不但四周都是護衛艦，還會有一架電戰機在周邊巡弋，該飛機能夠探查數百公里的環境狀況；潛艦原本都是孤身作戰，但現在出現了遊隼，潛艦增加了兩個優勢，首先是將無人機打出去後，水下就可以跟天上建立聯絡系統，能有效遏阻反潛飛機，另一點則是對超過火力距離的目標進行立即應變。