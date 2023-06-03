民進黨近日接連爆發性騷案，立法院國民黨團今上午召開「賴清德牽起共犯，縱容性騷擾！」記者會，公開呼籲民進黨必須依《性騷擾防治法》將相關當事人移送法辦、追究法律責任，而當時督導的主任、副秘書長、秘書長下台負責，時任黨主席蔡英文、卓榮泰要講清楚說明白且道歉，並要求民進黨移送法辦，所有涉案者應處2年以下有期徒刑。

總召曾銘宗表示，這幾天民進黨發生性騷擾事件，賴清德都知道，蔡英文竟然還在臉書上說不要政治操作，這是政治操作嗎？五個案件有四個是發生在蔡英文任內，這是政治操作嗎？民進黨不是對外宣稱最尊重女性權益嗎？民進黨卻是說一套做一套。

國民黨團呼籲時任黨主席蔡英文、卓榮泰要講清楚說明白，要正式對外道歉。當時督導的主任、副秘書長、秘書長下台負責。依《性騷擾防治法第二十二條》規定，涉案者處二年以下有期徒刑，請民進黨移送法辦、追究法律責任。

國民黨文傳會副主委柳采葳表示，昨天蔡英文針對性騷事件表達歉意，但從內容看來，完全看不出歉意，蔡英文不出面譴責加害人及包庇者的話，就是放任、就是默許」，相關當事人蔡沐霖及陳右豪居然還要組律師團，連民進黨年輕的從政黨員都看不下去了。他們為何如此囂張，就是因為看不到蔡英文總統反省的態度。

柳采葳質疑，前民進黨秘書長洪耀福難道沒有向蔡英文報告性騷案？究竟是知情不報，還是已經報了？她嚴重懷疑民進黨已經設下防火牆，讓此事件只燒到洪耀福，不讓蔡英文、賴清德受傷，這代表民進黨從上到下腐敗，完全沒有反省心態。

侯友宜競選工作室發言人呂家愷強調，賴清德這次提出「民主大聯盟」的林飛帆，是最具指標性的人物，卻自爆在第一起性騷擾案件中「知悉」而無作為，難道賴清德你也要知情而不為嗎？平常時候一狼包一狼，選舉期間一狼選一狼，難道賴清德所謂的民主大聯盟其實是「共犯大聯盟」嗎？還是民進黨內只有這些「狼選之狼」嗎？