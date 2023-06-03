根據美國「消費者報告」（Consumer Reports）雜誌與J.D.Power市調公司車輛可靠度調查報告，BMW不僅評為表現卓越，更高居德系三大豪華汽車品牌之首，是許多人的夢想車款；而交通部2021年自用小客車年齡調查顯示，逾27％車主未滿40歲，為了滿足年輕世代購車的多元需求，中國信託資融與汎德跨界合作，突破傳統分期作法，以輕鬆入主為服務核心，提供準車主「自由駕馭」與「輕鬆駕馭」多元智選財務專案，讓新世代能以低門檻完成購車升級夢想，近1年已有約600人透過此項財務專案成為BMW車主。

中國信託資融為BMW指定財務分期合作夥伴，申請人可以依照個人收入所得與資金規畫，選擇適合自己的低頭款與低月付款項目，再搭配48期分期付款與尾款支付，即可組合出輕鬆月付的購車財務分期方案。以313萬元BMW X3 xDrive30i M Sport車款為例，消費者如選擇「輕鬆駕馭」方案，以99,000元低頭款搭配低月付29,900元及尾款，即可擁有。