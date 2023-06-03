民進黨連日爆發數起受害者自訴曾遭性騷事件，更出現黨職主管「吃案」未處理情況。國民黨立法院黨團總召曾銘宗揭露，先前國民黨團在立法院提案，要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，但當時遭到民進黨60多位立委全數否決，包含范雲、林靜儀等，曾銘宗強調，要請你們出來講清楚、說明白。

國民黨團今舉行「賴清德牽起共犯 縱容性騷擾！」記者會，曾銘宗提及2023年1月19日審查112年度中央政府總預算案時，鑒於時任原能會主委謝曉星性騷擾案，國民黨團提案要求檢討性騷擾相關法規及相關通報機制。

曾銘宗指出，去年原能會主委發生性騷事件，國民黨團審查112年中央政府總預算案，正式提案要求檢討性騒事件相關法規及通報機制，在1月19日的表決中，所有國民黨委員都同意。

該提案中提及，「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，要求原能會檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」。

然而立法院會記名表決結果為出席人數94人、贊成36人、反對58人、棄權0人；其中贊成者除國民黨立委外，還有立委王婉諭與邱顯智，而投反對者皆為民進黨立委。

曾銘宗表示，但所有出席的民進黨委員都反對，包括過去宣稱推動婦女權益的范雲、林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩委員等，男性的委員也一樣反對。連要修正相關通報機制，民進黨都要反對？這六十多位當時反對的委員要出來說清楚講明白。

曾銘宗強調，民進黨中央員工約120人，短短這些年卻發生多起的性騷事件，民進黨真的生病了，並且病得很嚴重。蔡英文總統出來面對，正式道歉。請賴清德副總統回答所有外界的疑問。賴清德是現任的黨主席、副總統請出來面對。