【全程字幕】被問民眾黨曾有疑似性騷擾案 柯文哲噹記者：具名把事證舉出來 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲3日到雲林縣北港朝天宮參拜，對於曾擔任民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝，2022年發文質疑黨副祕書長鄞楷謙踩到私人底線，柯表示，有任何問題，就是具名把事證舉出來，他最怕聽說、傳說、什麼說的，這樣是沒辦法做事的，若當事人有PO文上去，那就拿出來講。