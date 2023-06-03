國民黨黨團今指控民進黨黨團於今年1月19日，針對前原能會主委謝曉星性騷擾事件，要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制，民進黨全體卻投下反對票，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬回應時批評國民黨總召曾銘宗「性別歧視」，對此，曾銘宗怒嗆，不要在面對目前性騷擾案的時候要故意抹黑，轉移焦點。

鄭運鵬提到今年3月，曾銘宗在立法院質疑新任財政部長莊翠雲，是因為行政院長陳建仁是為了增加女性入閣，是一個性別歧視的惡例，奉勸曾刮別人的鬍子前，先把自己的刮乾淨。

曾銘宗表示，鄭運鵬可能不記得在今年1月22日行政院長陳建仁內閣改組，當時行政院發言人還特別出來開記者會，聲稱內閣改組重點之一是要「提高女性閣員的比例」。

曾銘宗說，莊翠雲升任部長後，曾到他辦公室，稱自己其實本來沒有意願接任財政部長，是因為陳建仁鼓勵下才接任；曾銘宗強調，當時他質詢莊翠雲是不是基於行政院要提高女性閣員，才接任財政部長，對於此說法，莊翠雲在質詢台上未否認，僅表示尊重。

曾銘宗奉勸鄭運鵬，要認真一點，看看行政院當時的新聞稿，不要在面對目前性騷擾案的時候要故意抹黑，轉移焦點。