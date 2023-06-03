民進黨版「#MeToo」案捲起千堆雪，《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎日前在臉書揭露，曾遭大陸流亡作家貝嶺性騷擾；如今又爆出兩起案外案，同樣遭貝嶺騷擾的受害者私訊簡莉穎，同意公開她們被騷擾的經過。

事件爆發後，兩名女性私訊簡莉穎，稱在花蓮海或市集認識貝嶺，其中一人因研究哈維爾（捷克首任總統）的書而與貝嶺有較多交流，男方肢體接觸卻越來越密集。該女稱向貝嶺買書時，「一直要我跟他去放庫存的地方，明明他的攤位整天都在那啊」，回台北後又陸續收到貝嶺邀喝酒、去落腳處找他的訊息。

另一名女性則和女友一起前往貝嶺家，對方以按摩為由把她帶到書櫃後，按摩時甚至解開胸罩，「動作跟觸碰的地方都處在一個很灰色模糊的地帶」，當下雖覺得不舒服，竟也困惑地呆住了，如今回想起來，若當時只有自己一人，不知會發生多可怕的事。

曾在公館大學口開咖啡館的自由撰稿人在臉書上說，貝嶺90年代會在咖啡館搭訕女大學生，因他在台灣出版了哈維爾的多本劇作，有面交賣書的習慣，在咖啡店裡不點東西，往往先探頭找聊天目標，「從事革命運動的英雄人物對單純大學生有致命吸引力」。原PO無奈地說曾苦勸，仍有女大生跟著貝嶺走了，幾天後再回來咖啡館，剛坐下就哭了。

2017年台北國際書展期間的「貝嶺之亂」，更是令台灣出版人及獨立書店憤憤不平，當年香港銅鑼灣書商林榮基以私人行程參與書展，貝嶺卻向媒體爆料台灣出版人和書店經營者讓行程受阻，時任台灣獨立書店協會秘書長的廖英良憤而公布全程，「別亂栽賊和扣帽子」。

去年疫情延燒，逾100家出版社為了孩童及員工健康退出國際書展，卻被包括貝嶺在內的作家們指「無腦」。小魯文化執行長沙永玲3日喊「受夠了！」希望把童書《不要就是不要》獻給貝嶺。

對於兩女說法，貝嶺未接電話、未作回應。