北市警中山分局日前偵辦案件時，警覺一對潘姓老夫妻可能遭到詐騙，且電話一直占線中，中山一派出所立即派員到潘家察看。

潘父著急向員警表示，他接到多通恐嚇電話，對方聲稱他的女兒與朋友一起購買了3公斤的K他命，但還沒付錢朋友就捲毒落跑，認為女兒黑吃黑所以將她擄走，要求他支付300萬元贖金才會放人。

潘父向對方表示，戶頭裡只剩30萬元，對方同意降價成交，潘父到銀行提領30萬元返家後，正等待對方指示，警方就上門關心。

潘父說，因擔心已經懷孕的女兒安危，所以準備交付贖金，員警告知這是常見的詐騙手法，並不斷安撫潘姓夫妻不安的情緒，最後成功連繫到其女兒，求證安全無虞後，夫婦才放下心中大石，感謝警方及時攔阻。

中山分局表示，詐騙集團常利用民眾因聽聞自身或親友涉案而致思緒緊張紊亂，要求民眾匯款至不明帳戶或交出銀行存摺帳號、密碼以詐騙錢財。若聞電話中以各種名義要求交付金錢時，請撥打165或110專線查證，切勿貿然依其指示匯款，以免上當受害。

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