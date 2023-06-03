宣傳北市觀光，熊讚熱氣球規畫滿滿通告，3日首次快閃到宜蘭冬山鄉參加「2023三奇美徑」活動，吸引不少粉絲搶拍，北市觀傳局表示，推廣疫後觀光，熊讚熱氣球6月30日到7月10日將前往台東鹿野參加「2023台灣國際熱氣球嘉年華」，下半年會赴歐洲參加熱氣球節。

觀傳局表示，本次活動緊臨冬山百年舊河道及生態綠舟園區，非常適合拍出熊讚熱氣球漂亮新高度，熊讚熱氣球活動只有6月3日至4日的早上6時到8時，下午4時30分到6時30分，另外，也會出現在6月3日晚上的夜間光雕秀，喜歡熊讚熱氣球的朋友記得把握機會。

沒看到「熊出沒」也沒關係，觀傳局說，為積極推廣疫後觀光，已指派台北觀光大使熊讚及其分身「台北熊讚熱氣球」全力宣傳，將在6月30日到7月10日將前往台東鹿野參加國內規模最大的「2023台灣國際熱氣球嘉年華」。

觀傳局也說，為打開台北的國際知名度，今年安排熊讚熱氣球參加7月21日至30日舉辦的兩年一次、全球知名的法國GEMAB世界熱氣球節、8月10日至13日到英國參加布里斯托國際熱氣球節，9月1日至9日則飛到德國參加華士坦國際熱氣球嘉年華，盼藉熊讚熱氣球的城市行銷，讓世界看見台北。