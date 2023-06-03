台北市YouBike2.0全面上路後，熱門站點時常一車難求。車輛調度人力更是問題。議員徐巧芯在總質詢時提出新還車方案，吸引民眾騎至較冷門的Youbike站點租借享優惠。不過交通局表示，微笑單車已有既有的調度機制，透過民眾自發調度效益不高，目前朝向擴大徵才方向，結合里辦公室社區化徵才，由計時人員協助短程調度。

徐巧芯總質詢指出，目前北市YouBike 2.0有1萬3000輛，像二月平均租車數有231次、三月309次、四月276次，最重要的周轉率三個月平均都是8以上，遠高於其他國際城市的共享單車周轉率，在熱門站點缺車情形更是難以紓緩。

徐巧芯表示，以GOGORO為例，GOGORO也有熱門換電站和冷門換電站的問題，因此就有個方案是騎多少付多少的資費，若選擇該資費的使用者騎至優惠充電站的話，GOGORO會最高提供八折的優惠；另會透過優惠機制提高冷門站點的使用率。

徐巧芯建議，交通局和資訊局應該與微笑單車公司共同了解GOGORO的計算模式以及執行優惠機制，透過優惠方案吸引民眾騎至空柱較多的冷門站點。

對此交通局長謝銘鴻表示，曾經跟微笑單車提過類似方式，但微笑單車表示既有的調度機制，會提前預判缺車區並調度車輛，當時試辦志工協助騎乘調度，因為沒有僱用關係，導致志工無故缺席時導致沒人調度，表現較不穩定。所以微笑單車比較傾向計時人員方式，有僱用關係較有約束力。

因此交通局建議建議微笑單車公司跟各里辦公室合作，透過里長找尋社區有意擔任計時人員的民眾，結合社區人力可以解決短程缺車問題。也已跟微笑單車達成上述模式的共識。