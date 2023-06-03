以《新．超人力霸王》獲得大成功的製作公司「圓谷製作」，以及擅長熱血沸騰的動作場面和細膩的角色刻劃獲得高度評價的《普羅米亞》動畫製作公司TRIGGER強強聯手合作，以1993年播出的特攝電視劇《電光超人GRIDMAN》為基礎，分別於2018年、2021年推出2部衍生動畫影集《SSSS.GRIDMAN》、《SSSS.DYNAZENON》，以貼近當下年輕人生活的故事描寫，加上魄力滿點的動作場面演出，獲得廣大特攝迷和動畫迷支持，今年更推出完美結合2部作品的世界觀與角色的完全新作動畫電影《GRIDMAN UNIVERSE》。電影在日本Yahoo電影上獲得均分4.6分（滿分5分）的超高評價，台灣也將於7月14日上映。

此外，《SSSS.GRIDMAN 劇場總集篇》和《SSSS.DYNAZENON 劇場總集篇》2部動畫電影總集篇作品，也將分別於6月21日和6月30日於全台大銀幕輪番上映，為《GRIDMAN UNIVERSE》的上映做暖身，也邀請新影迷一同進入這個迷人的世界。《SSSS.GRIDMAN 劇場總集篇》由系列動畫的副導演金子祥之執導，在金子祥之的指揮下，將電視版的劇情重新組織成可稱作為「新解釋」的故事，大魄力的動作場面和全面升級的電影級音效，也更提升了在電影院觀看的震撼效果，《SSSS.DYNAZENON 劇場總集篇》的導演則由系列動畫的副導演宮島善博擔任，他在這部劇場總集篇中，將本作獨有的厚重合體鏡頭與精緻的人情劇戲碼昇華，成為絕妙的大銀幕體驗。

《GRIDMAN UNIVERSE》幕後團隊方面也維持原有的黃金陣容，2部動畫影集的導演雨宮哲將繼續擔任電影版的導演，重現他描寫人物時獨有的清新感性筆觸，以及震撼的變身英雄與巨大機器人戰鬥場面，劇本也繼續交由2部動畫影集的編劇長谷川圭一執筆。另外，音樂由曾替《新世紀福音戰士》、《新．超人力霸王》操刀的作曲家鷺巣詩郎擔綱。聲優陣容也相當豪華，包括《名偵探柯南 萬聖節的新娘》綠川光、《劇場版 關於我轉生變成史萊姆這檔事 紅蓮之絆篇》廣瀨裕也、《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》宮本侑芽、《電影版 佐佐木與宮野 畢業篇》齊藤壯馬、《咒術迴戰》榎木淳彌、《我想成為影之強者！》若山詩音、《間諜教室》梅原裕一郎、《莉可麗絲》安濟知佳等人。

導演雨宮哲透露，在製作電視動畫《SSSS.DYNAZENON》時便有製作電影版動畫《GRIDMAN UNIVERSE》想法，當初之所以沒有讓GRIDMAN出現在《SSSS.DYNAZENON》中，就是希望之後能做一部能和《SSSS.GRIDMAN》結合的跨界合作作品。並坦言，在有限的片長內讓許多角色登場是一大挑戰，因為在電影院裡是無法倒帶和暫停的，會希望將作品做到讓觀眾能夠看一次就明白的地步，不過自己仍覺得塞入了太多內容。導演雨宮哲也建議，觀眾只要多看幾次電影，就會注意到片中埋藏的各種細節與巧思，尤其是後半段，每看一次就會有新的發現，即便是多刷也能看得很過癮。