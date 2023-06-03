馬祖海上交通訂位購票系統公告，臺馬之星船隻故障，後續船班可能受影響取消。（陳祐誠傳真）

臺馬之星6月2日晚間10時搭載389名旅客自基隆開往馬祖，凌晨4時許卻在半途故障，經交通部航港局了解是船上供電系統發生異常，導致主機無法運轉而失去動力。航港局指出，已緊急調派拖船前往救援，預計旅客下午3時可靠港下船，連江縣府則會發給每位旅客600元慰問紅包。

航港局說明，海事中心於3日凌晨4時32分經由智慧航安警報系統，發現臺馬之星距南竿28.7浬時異常降速，立即聯繫船方得知船隻供電系統異常失去動力。

北部航務中心隨即成立應變小組，上午9時與連江縣長王忠銘召開視訊會議，協調縣府緊急調派拖船前往拖帶救援，也協調海巡署宜蘭艦於周邊戒護，同時安排南北之星客船於福澳港備便，協助原預計前往東引的旅客疏運作業。

航港局表示，拖船已於3日上午10時03分與臺馬之星會合，預計於下午2時左右抵達南竿福澳港錨區，執行進出港作業後，下午3時前靠泊南竿福澳港碼頭。連江縣政府將於旅客到港後，發給每人600元慰問紅包及餐點。

對於旅客權益部分，航港局將要求船公司妥善處理，對於欲前往東引旅客，搭乘「南北之星」航班，亦不另收費。至於臺馬之星後續檢修，在該船未通過檢查合格之前不得航行。