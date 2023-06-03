為響應6月8日國家海洋日，縣府3日在新豐鄉紅毛港觀海大道，舉辦「蔚藍淨海 攜手減／撿塑」夏季淨灘活動，各單位600多人清理出1030公斤垃圾，其中塑膠品資源回收物有180公斤，縣長楊文科呼籲眾，改變生活小習慣共同減塑，就能減少廢棄物進入海洋，維護美麗海域。

新豐鄉紅毛港觀海大道進入夏季後，每天傍晚都吸引很多民眾來欣賞落日美景，假日時更有流動攤販賣小吃和飲料，海邊常有被隨地丟棄的瓶瓶罐罐，5月豪雨也有不少垃 圾散落在觀海大道沿線，這項淨灘活動參與的企業和團體眾多。

環保局秘書林行志表示，行政院推出「向海致敬」政策以來，縣府積極整合林務局、第二河川局及漁業署等單位資源，強化新竹縣海岸環境清理量能，推出立即清、緊急清及定期清等機制，維持新竹縣海岸環境整潔。

另外，在地環保志工亦籌組海岸環境巡守隊，定期進行海岸環境巡視及清潔作業，若發現大量髒亂汙染，立即通報環保局，由相關單位進行清潔。

二河局長楊人傑表示，該局除維護海岸免於侵蝕退縮外，並積極參與淨灘行動，宣導大眾填列ICC紀錄表格，述明廢棄物來源及產生特性，藉由實際登載數據，提供中央及地方維護管理及推動相關政策參考，期能達到源頭控管和減廢減塑目標，並減少廢棄物進入海洋。

淨灘發現生活中常見的塑膠袋、吸管、寶特瓶、保麗龍、玻璃瓶及手搖塑膠杯等，都是造成海岸髒亂的來源。環保局希望加強宣導民眾自備環保袋、環保餐具、環保杯等方式，共同參與動「減塑新生活」，減少廢棄物進入海洋，就能維護海洋環境。