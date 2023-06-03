F16V。（中時資料照片）

空軍採購自動防撞地系統裝設於構改升級的F-16V戰機。前空軍副司令張延廷表示，具有對地炸射優勢的127架IDF經國戰機也應比照辦理，以提升對飛行員安全保障，有效提高空防實力。

空軍為F-16機隊加裝自動防撞地系統（AGCAS），美國空軍預計明年在台安裝測試。空軍表示，將持續督導作業，強化對飛行員的人身安全防護。

「自動防撞地系統」發出可能撞地的危險警告後，但飛行員因各種原因未能立即改正戰機飛行姿態時，系統將介入，拉高機身爬升至安全高度，避免發生撞山等危險事件。

張延廷接受訪問時表示，2016年空軍派駐美軍路克基地受訓的飛行官高鼎程駕駛F-16墜機，2020年飛行官蔣正志駕駛F-16在花蓮失聯，以及2022年飛行官陳奕駕駛F-16在嘉義東石水溪靶場墜海，空軍經評估後決定採購自動防撞地系統。

曾駕駛F-16的張延廷表示，飛行員在激烈操控飛行狀態下可能產生G力昏迷（G-induced loss of consciousness, G-LOC），或是出現空間迷向等錯覺，導致飛機出現暫時無人控制的狀態。

他指出，儘管飛行員通過離心機等相關測試，但氣候因素、精神因素等狀態，都可能影響飛行員當下的正常飛行能力；他表示，若具備自動防撞地系統，確實較以往藉雷達高度表等設備來得更具飛安保障。

他強調，自動防撞地系統功能在於發生不預期、錯覺等情況下產生作用，系統可拉高機身爬升到安全可操作高度，概念就像車輛自動防撞輔助系統。

張延廷指出，不僅現有141架F-16及新採購66架F-16V必須完備此系統，也建議具對地炸射優勢的127架IDF經國戰機也應設置，提升對飛行員的安全保障，才能有效提高空防實力。

軍方人士指出，此案於2020年5月納入戰機性能提升案發價書採購，並在2021年4月與美方完成締約，同年11月啟動系統測試，美國空軍預計2024年在台灣安裝測試。（編輯：郭無患）1120603