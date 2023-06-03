日本AV影后相澤南昨(2日)搭機抵台，無預警拋下引退震撼彈，主要原因是發崛她進入AV界的經紀人兼社長男友罹血癌病逝，讓她深受打擊萌生引退念頭，稍早更在推特發文將始末交代清楚。

相澤南表示2016年被社長發掘出道，兩人除了是工作夥伴，關係更親如兄妹，最後發展成一對戀人，得知社長希望培養出單體女演員，促使事業蓬勃發展，讓她決定進軍AV產業，接著入選《FANZA成人獎》，憑藉優秀的英文能力，以及與海外粉絲的密切互動，奪下「最優秀女優賞」，藉此證明自己的實力，不過社長卻罹患急性白血病病逝，享年37歲，讓她得知噩耗後，不僅心情大受打擊，還一度停工數個月，更哀痛道出：「沒有這段時期的記憶」。

相澤南在推特發文交代引退原因。(圖／相沢みなみ推特)

相澤南指出由於男友離世，加上疫情席捲全球，導致AV產業遭波及而蕭條，讓她一度萌生退意，但又不希望男友親手打造的「相澤南」就此消失，因此決定再次復出，如今會選擇在台灣宣布引退，是為了答謝長久以來支持的粉絲，未來也希望在台灣或香港尋求發展機會。

相澤南透露短期內的計畫，除了參與三上悠亞引退作，還有兩部作品會在不久後陸續問世，甚至可能在台灣或香港參與戲劇演出，8月還會到台灣出席大型活動，屆時將是她最後一次以AV女優身分來台，至於未來將不會再拍攝任何AV作品。