「BABYMETAL」一連串的勁歌熱舞讓台下尖叫聲連連。（iMe提供）

日本重金屬偶像女團「BABYMETAL」經歷了「封印」現場演出活動的休整期之後，3月發行新專輯，便馬不停蹄地開啟巡迴演出，5月底開始，相繼在印尼、泰國和香港等地開唱，昨（2日）亞洲巡迴倒數第2站來到新北Zepp New Taipei登場，這是她們繼上次在「超犀利趴10」擔任演出嘉賓後，暌違3年半來到台灣，更是首次在台北舉行專場演唱會。

「BABYMETAL」以精彩的現場表演出名，昨天也毫無例外地引爆全場，早在公布演出訊息的時候歌迷都喊著場次太少，而她們也沒有辜負歌迷的期待，從舞台設計、聲光特效到演出曲目的編排，都能感受到3位女孩的用心。3人一登台，現場的氣氛瞬間沸騰，也不忘用中文和台灣粉絲打招呼說「大家好，台北！我們是BABYMETAL，很高興看到你們」，接著高喊「Everybody Clap Your Hands」，要全場一起嗨。

一連串的勁歌熱舞讓台下尖叫聲連連，在演唱〈Road of Resistance〉，副歌時，歌迷自動自發地在搖滾區圍成圓圈跟著節奏跑起來，氣氛嗨到最高點。主唱SU-METAL受訪時也說她在舞台上最享受演出的歌曲便是〈Road of Resistance〉，「因為通常在演出中都會把這首歌放到最後，並和粉絲一起唱會從中得到很大力量，亦非常享受演唱此曲的舞台。這個由台上歌手和台下歌迷共同完成的舞台，場景令人印象深刻」。