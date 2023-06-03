機場公司副總經理李俊德（右二）頒獎給成績前三名的參賽者。（范揚光攝）

為響應6月3日國際桌遊日，桃園機場公司3日舉辦「機場CEO實境大挑戰」桌遊競賽，近百位參賽者齊聚一堂切磋鬥智，優勝者不但獎金入袋，還可以擔任機場一日CEO，親身體驗維持機場順利運作的難得機會。

機場公司表示，比賽分為一般民眾及機場員工兩組，玩家在遊戲中需思考各種情境狀況與應對部門，才能調度員工到正確單位完成任務獲得分數。此外還有秘密任務ESG（環境保護、社會責任、公司治理）大加分，遊戲的設計完全依據機場營運的日常，也凸顯出落實ESG已經成為國際機場永續經營最重要的目標之一。

任職免稅店的參賽者楊小姐說，這款桌遊內容很寫實，許多狀況與任務都是自己曾經親身歷過的，所以玩起來非常有感。一般民眾挑戰者黃先生認為，機場CEO桌遊比賽很有趣，不但鬥智也要有心機，才能順利解任務又能拿高分；透過遊戲過程才了解，原來機場的順利運作是靠許多部門分工合力完成。

機場公司副總經理李俊德表示，桃機今年客運量5月上旬已經突破1千萬人次，全年旅運量預估達2千8百萬人次；為了讓民眾更加了解機場實務運作，特地推出首款專屬桌遊「機場CEO」，將機場突發狀況與營運管理化身為簡淺易懂的遊戲任務，讓玩家體驗維持機場運作的秘訣。