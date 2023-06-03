面對性平議題，立委鍾佳濱(右)強調，面對性平事件與職場霸凌，人身安全與權益，比什麼都重要。(林和生攝)

民進黨內部近日傳出多起性騷擾案件，屏東縣議員黃明賢表示，這凸顯民進黨過去標榜的性平價值已然全面崩壞，對於現任立委鍾佳濱至今對整起事件沉默不語，他認為應展現道德勇氣，對自家黨內的性騷事件清楚表態。

鍾佳濱隨即回應，「先同理、後回應需求」對性騷事件受害者應先有同理心，而身為執政團隊的一分子，更應以最嚴格的標準自我檢討要求，避免類似事件再度發生。

鍾佳濱表示，「有些受傷，只因為外部沒看到流血，很容易就忽略了；又或者是，外部止血了，就以為已經痊癒。現在爆發的，都不是當下的事，而是當事人長年累積的傷痛已無法再承受」。因此，他認為藉由受害者的創傷來做政治攻擊，無疑是最糟糕的示範。

「性平事件不分黨派，沒有人是局外人。」鍾佳濱表示，長久以來，社會上公私部門一再發生類似事件，但身為執政黨不能以此推拖卸責，必須率先被檢視。因此，他非常支持黨主席賴清德公開宣示「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」。

鍾佳濱贊同黨中央採取補救及預防措施，充分反省，不要讓受害者再次出現，更不要讓受害者求助無門。

黃明賢強調，從現今已曝光的個案，可以發現這些這些年輕人當初都是對政治工作充滿憧憬，更是認同民進黨理念才加入，甚至當下為了民進黨所謂的大我，而選擇隱忍，然而民進黨的主事者卻利用這些年輕人的不忍來粉飾太平。

並縱容加害者，甚至面對個案求助時，說出為何不叫不跳車？與「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」等離譜言論，已顯示內部監督機制已完全失靈，更背叛長期高舉的「性別平權」價值與相信他們的青年世代。

黃明賢認為，面對職場性別霸凌時沒有人是局外人，旁觀者也是加害者，並呼籲鍾佳濱面對民進黨內近日越發嚴重的性騷事件，應拿出當年身為野百合學運世代時的勇氣，對於同黨同志的錯誤行為清楚表態，才能回應社會各界與屏東鄉親的性別平權的支持。