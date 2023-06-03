民進黨近日來性騷擾、職場霸凌問題頻傳，台北市議會議長戴錫欽3日上午出席「反汙名、反霸凌、不歧視」青春熱舞比賽，呼籲要重視現在所有家長、社會各界都憂心的校園霸凌問題，並強調校園霸凌行為不是一個健康成熟社會發展所應有的現象。

財團法人台北市光智社會事業基金會、光智青少年心理衛生中心於3日下午舉辦「反汙名、反霸凌、不歧視」青春熱舞比賽暨特殊才藝表演。該活動也特別邀請台北市議長戴錫欽、台北市政府文化局、教育局、社會局、警察局、士林區公所、新北市政府教育局及民間單位共同協辦，希望能鼓勵年輕朋友們展現青春活力，提供一個發光發熱的舞台。

受邀擔任協辦單位的戴錫欽表示，所有家長社會各界都憂心校園的霸凌問題，而校園霸凌更對不是一個健康成熟社會發展所應有的現象。戴錫欽希望能夠善盡自己的一己之力，透過民間企業的關心投入，宣導正確觀念，引起社會各界的重視。讓年輕朋友有一個管道可以展現才藝、綻放青春。

此次北區公私立高中職光智盃青春熱舞比賽暨特殊才藝表演，期盼藉由比賽推動青少年正當休閒活動，促進青少年心理衛生之健全發展，培養同學探索自我，增進與同儕互動關係及團體合作精神，預防行為異常及情緒障礙，期望能達到家庭、社會能更安定和諧為目標。

今年適逢光智營造廠創立100 週年、光智社會事業基金會成立40 週年、光智青少年心理衛生中心成立30 週年紀念，光智基金會和光智青少年心理衛生中心結合台北表演藝術中心，於此時舉辦北區公、私立高中職「光智盃」青春熱舞比賽暨特殊才藝表演，更具特殊的意義。

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