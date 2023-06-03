民進黨內性騷事件持續延燒，屏東縣長周春米今(3)日在臉書上坦言「十分遺憾與痛心」，她強調，性騷擾絕對零容忍，身為女性首長，縣府或縣內如有相關性平案件，她要求絕對「勿枉勿縱、從嚴查辦」。

周春米今在臉書以「性騷擾零容忍，這是一條不能踩的紅線！」為題發文，並坦言民進黨內揭露多起性平案件，身為從政黨員的她感到十分遺憾與痛心，她認為全黨都必須承受社會的責難，更要深切對受害者致歉，民進黨無從逃避，必須正面以對！

周春米感謝受害者勇敢說出來，讓民進黨可以反省檢討，更希望大家不要檢討與消費受害者，她期盼中央黨部除了勇於認錯致歉，還要在保護當事人的原則下查明究辦，給當事人、給社會一個交代，最重要的，讓台灣社會類似案件不再發生，受害人不孤單。

「性騷擾絕對零容忍」，周春米強調，她身為女性首長，縣府或縣內如有相關性平案件，她要求絕對「勿枉勿縱、從嚴查辦」。周春米重申，唯有正面以對、深刻反省，更要全力捍衛受害者的權利，民主進步黨才能更進步，性別平等是社會追求的價值，記取教訓，堅定前行，絕不回頭。

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