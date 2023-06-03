隨著美債危機解除，以及黃仁勳引爆AI熱潮，台股2日大漲194點，終場收在16706點，創下1年新高，而港股從2018年的33484點高點，殺到現在約19000點上下。財信傳媒董事長謝金河表示，過去香港背靠中國大陸加上低稅，成為東方之珠，然而近兩年，香港大型中企股如騰訊、阿里等表現積弱不振，拖累恒生指數不斷下探，台股若搭上AI順風車，超越香港恒生指數應指日可待。

謝金河在臉書發文指出，過去30年，香港背靠中國，成為海外資金進入中國的中繼站，香港也因為低稅，資金進出方便的特優條件成為東方之珠。如今香港的角色逐漸蛻變，未來這個東方之珠會變成什麼？這可能是這個世紀最值得關注的一件大事。

他說，過去香港恒生指數不斷奔馳，在2018年2月2日這一天，恒生指數跑到33484點，台灣的加權指數在11126點，雙方差距22357點，這是台股和港股最遠的距離。

「5月下旬黃仁勳台灣行，為AI揭開新時代，Nvidia大漲，拉動費城半導體及台積電ADR，台股也沾光，大盤指數跑到16752點，台股在5月大漲999點，漲幅6.42%，除了費城半導體指數大漲15.3%外，台股和日股成為表現最亮眼的市場。日經指數5月大漲2031點，漲幅7.04%，這是日股十分罕見的漲勢。」

同樣在5月份，謝金河分析，香港恒生指數大跌1660點，跌幅8.35%，全球最慘，滬深300指數也跌230點，跌幅5.72%，深、滬、港股市成為全球最弱勢的市場。這個時候，港股和台股的差距最近。6月1日台股收在16512點，港股收盤18216點，雙方差距只剩下1704點，這是最小的距離。2日港股大幅回升733點，台股也上漲194點，雙方差距2244點。

謝金河直言，過去兩年，在香港上市大型中企股，尤其是科技股，從騰訊、阿里巴巴、小米、美團、京東、快手到嗶哩嗶哩都表現積弱不振。台股如果搭上AI順風車，半導體產業再現雄風，台灣加權指數超越香港恒生指數應指日可待！