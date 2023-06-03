民進黨性騷擾吃案風波持續延燒，民進黨主席賴清德祭出建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制3大改革，更連續三日對外致歉。民進黨立委洪申翰3日指出，黨中央應讓全黨不管位置高低的黨公職，包括幕僚或助理，都能參與性平機制的建議、修正，而非只是少數高層自己決定。

洪申翰在臉書發文指出，必須要承認，民進黨這波一連串的性平事件，不只外界會認為是價值危機，持續沒處理好的話，也會被認知成信任危機。而危機的處理，除了緊急應變能力，更重要的是往下走的機制建立，能否再度取信於黨內不分位置的工作者和社會大眾。

洪申翰建議，對於賴清德所宣誓的「完備性平機制」，黨中央應該規畫一個擴大參與的過程，讓全黨不管位置高低的黨公職，包括幕僚或助理，都可以參與建議、修正。因為，除了性平專業者的投入，他認為更應該要讓「黨內每個人都可以成為完備性平機制的一份子、一塊磚」，也就是性平機制不只是少數高層自己決定的。

洪申翰認為，性平問題放到一個組織中，往往有其複雜性，要單靠黨內少數人的約制，並不容易一下就完全到位。從組織的角度來看，常常是要靠所有的（或至少絕大多數的）參與者，都有意識守護這個價值，建立這個文化，才有可能真正的落實。

他強調，自己的建議是希望政黨所有工作者，藉由機制建構的參與，也更容易有認同感，未來一起守護這個集體產出的性平機制與價值。而這才有機會，能更大程度地找回，黨內不分位置的工作者和社會大眾的價值信任。