苗栗縣大湖鄉靜湖社區社寮角大湖溪畔堤防金針花盛開。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉靜湖社區社寮角大湖溪畔堤防金針花盛開，吸引大批遊客前來打卡。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉靜湖社區社寮角大湖溪畔堤防金針花盛開，縣長夫人陳美琦專程前來打卡。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉靜湖社區社寮角大湖溪畔堤防金針花盛開，苗栗縣長鍾東錦伉儷前來賞花打卡。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉靜湖社區社寮角大湖溪畔堤防金針花盛開，苗栗縣長鍾東錦伉儷前來賞花打卡。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉靜湖社區社寮角大湖溪畔堤防金針花盛開，引來許多遊客前來打卡。（謝明俊攝）

6年前，大湖鄉公所在靜湖村社寮角大湖溪堤防上栽植大量金針花，長近1公里，現在到了每年的5、6月間，金針花盛開，一片金黃花海吸引許多遊客前來賞花打卡，大湖鄉公所3日舉辦「2023金針亮亮賞花節」苗栗縣長鍾東錦伉儷邀請大家同來賞花、品水果。

大湖鄉靜湖村社寮角大湖溪畔過去是荒蕪一片，堤防旁全都是草莓園，6年前大湖鄉公所向農委會水保局爭取地方創生經費，將堤防及周邊道路環境全面改善，經縣府與鄉公所及靜湖村辦公室、靜湖社區發展協會等共同商議，決定在高5米、長近1公里的堤防斜坡，全部種上台東6號金針花，花色黃中帶著條狀深紅。

靜湖社區為了維護這道黃金堤防，由志工固定維護環境整潔，5年前首度開花就讓當地住民驚豔不已，引來赴大湖採果遊玩的遊客注意，名氣打開後，竟成了大湖地區除了草莓以外，另一個新興景點，當地住民更強調，要看金針花不用到花東。

為了讓外界看到大湖更多的觀光亮點，大湖鄉鄉長黃惠琴特別為了這場金針花盛宴規畫「2023金針亮亮賞花節」活動，獲得縣長鍾東錦全力支持辦理，黃惠琴誠摯歡迎大家來大湖賞花、泡湯、品嚐在地客家美食及盛產期的新鮮桃李。

3日上午賞花節正式登場，縣長鍾東錦、陳美琦伉儷特地到場向大家致意，還跟鄉親們一同在金黃花海前

打卡合影，鍾東錦特別介紹大湖「金針亮亮賞花節」從6月3日起至6月23日止，鄉親遊客們不用到東部，就可以與金針花海一起合照、打卡分享家人喔。