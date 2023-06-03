AI伺服器吸引各大品牌廠及系統組裝廠積極搶進，讓水冷散熱趨勢逐漸成型，佈局水冷散熱多年的雙鴻獲伺服器大廠Supermicro青睞，在Supermicro採用Nvidia H100 GPU設計的伺服器系統開始導入雙鴻水冷板，目前已小量出貨，在伺服器水冷散熱中邁出重要的一步。

除Supermicro，林育申表示，目前也有不少客戶在導入，主要客戶為Meta，其他客戶亦有些產品在出貨，由於AI伺服器多採用水冷散熱設計，AI伺服器比傳統採用氣冷散熱伺服器價格高10倍，以今年的出貨量推估，AI伺服器佔伺服器的營收比重可望達5%到10%，進而推升今年伺服器營收較去年成長40%，佔整體營收比重可望達30%。

在Nvidia GPU部分，據供應鏈消息，目前Nvidia GPU的3D VC散熱仍是coolermaster獨家供應，但奇鋐(3017)及雙鴻也正在送樣認證中，希望未來亦能躋身供應鏈之列。

林育申指出，目前AI伺服器/資料中心系統建置仍有基礎建設問題，包括網通設備頻寬等，預期這些基礎建設將自明年起逐步到位，隨著AI伺服器/資料中心建置需求湧現，預期水冷散熱將於明年加速導入，並於2025年全面採用水冷散熱，目前公司與各大廠均有合作，未來大者恆大的優勢將會非常顯著。