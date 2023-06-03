Start spreading the news, Mookie's hit another homer. pic.twitter.com/Iht4A12TMg — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 3, 2023

洛杉磯道奇與紐約洋基的「東西岸跨聯盟大戰」3日開鑼，首戰道奇派上左投柯蕭（Clayton Kershaw），他繳出7局失2分的好表現，加上打線全力相挺，終場8比4獲勝。洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）4局失7分吞下本季首敗。

道奇首局就打出大局，貝茲（Mookie Betts）首打席全壘打，威爾史密斯（Will Smith）擊出內滾，挑戰之後改判為安全上壘。結果氣勢完全轉向道奇一方，孟西（Max Muncy）立即上來補了1發兩分炮，道奇連續6支安打，敲得塞弗瑞諾暈頭轉向，好不容易弄到兩出局，又回到第一棒貝茲，貝茲敲安拿下第6分。洋基捕手崔文紐（Jose Trevino）牽制三壘成功，總算結束噩夢般的首局。

洋基在第2局有唐納森（Josh Donaldson）陽春炮，久違的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）回歸首戰就賞了柯蕭全壘打，但也只是陽春炮。

柯蕭在大批火力掩護下投得很自在，96球撐滿7局。道奇中途還有馬丁尼茲（J.D. Martinez）、貝茲各1發陽春炮幫他抵銷那兩分，貝茲單場雙響炮。9局上洋基唐納森再轟1發兩分全壘打，也是雙響炮。

貝茲繳出恐怖的4支4「鐵支」，還有1次四壞保送，5打席全數上壘。柯蕭稱讚說：「他非常厲害，兩天敲4轟真的很強，畢竟他是第一棒，他肯定不能慢熱。」柯蕭取得第7勝，自責分率略降至3.25，全聯盟29支敵隊只剩紅襪、金鶯還沒被他擊敗過。