第20屆「亞洲安全會議」（俗稱香格里拉對話，簡稱香會）昨（2）日起在新加坡登場，俄烏戰爭對亞太地區的影響，以及美中之間日益激烈的競爭是這場峰會的主要焦點。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發表報告指出，俄烏衝突可能造成亞太地區國家加速武裝，對於台海衝突局勢也帶來一定的影響。

根據美國有線新聞網（CNN）報導，俄羅斯入侵行動引發各界對台海安全的關注。IISS在2日發表《2023年亞太地區安全評估》，報告中提到，沒有證據顯示俄烏戰爭「改變了中國可能攻台的時間或方法」。

第20屆「亞洲安全會議」2日起在新加坡登場，主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發表報告指出，沒有證據顯示俄烏戰爭改變了北京攻台的計畫。圖為IISS總監兼首席執行官齊普曼（John Chipman）。（圖／路透）

報告進一步指出，「北京視台灣為內部挑戰，這決定了它的評估，即中國使用武力收復該島，和俄烏戰爭是完全不同的情況」。不過解放軍也分析了俄軍表現差勁的原因，以及西方支援帶來的影響，因此北京「不只會根據軍力評估，也會考量美國和盟友可能的非軍事反應」，來作成決策。

IISS強調，針對北京是否會對台灣使用武力，這個問題目前仍然「不可能確定」，「沒有證據證明中國攻台有固定的時間表」。