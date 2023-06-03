2023年三義雲火龍節3日正式啟動，道士以白公雞冠的血替雲火龍開光點睛。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，縣長鍾東錦替雲火龍開光點睛。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，三義鄉長呂明忠替雲火龍綁上紅彩。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，縣長鍾東錦、立委陳超明及三義鄉長呂明忠替雲火龍開光點睛。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，雲火龍開光後在五穀宮內繞行施福。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，雲火龍開光後在五穀宮內外繞行施福。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，雲火龍開光後在五穀宮內繞行施福。（謝明俊攝）

2023年三義雲火龍節3日正式啟動，知名日本啤酒以雲火龍為題推出限定版啤酒。（謝明俊攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

一度因新雲疫情影響停辦2年的三義雲火龍節，今年乘著疫情緩減下將擴大舉辦，由三義龍隊以稻草紮出的雲火龍，3日上午正式亮相，並由縣長鍾東錦、立委陳超明及三義鄉長呂明忠等開光點睛，吸引許多遊客前來參與，日本知名啤酒業者特別以三義雲火龍為題，推出限定版啤酒，同在3日公開，也替三義雲火龍更增添國際知名度。

三義是傳統客家庄，過去在三義市區在元霄節前後都有舞龍活動，早從清朝時期，因物力維艱，因此，利用稻草編成龍型，卻成了三義雲火龍節最特殊的標記。並在2008年至2016年間，由客委會遴薦為客庄12大節慶，在中央、地方與民間的共同努力下，使三義雲火龍節奠定紮實的基礎。

過去2年因新冠肺炎疫情影響，三義雲火龍節因而停辦了兩年，今年疫情暫緩下，三義鄉公所決定恢復辦理，並在3日啟動，並替雲火龍開光點睛。在法師遵循古禮程序下，以採自白公雞冠上的血，混和朱砂後，由縣長鍾東錦手持毛筆沾血替雲火龍點眼。

呂明忠表示，三義雲火龍節秉持客家「敬天惜福」的精神，根據傳統科儀請神迎龍、開光點睛、化龍返天等程序，以最誠摯的心，表達對傳統信仰和雲火神龍的敬重，結合在地社區居民古法編製雲火龍及跈龍遊庄頭節慶喜悅，為三義祈福，讓世界看到國際慢城的能量，更希望將此活動塑造成「旅外遊子一定要回鄉參加」的重要慶典。

三義雲火龍節主場活動及晚會將在6月10日隆重登場，從上午10時起展開系列的活動項目，包括醉龍體驗活動、跌聖筊比賽、社團表演，接續下午4時起由雙潭社區及相關團體組成陣容龐大的跈龍遊庄頭。晚會將自晚間6時30分起，由客演舞集以融合三義雲火龍與客家創新律動元素的「話說雲火龍」做為開場表演舞碼，為晚會掀起第一波高潮，還有HKG樂團、劉小凱、Alright樂團等客庄後生表演團隊的高水準演出，搭配萬眾矚目的瘋摸彩．樂翻天，讓參與觀眾試手氣，共同見證總價值超過8萬元的豐富好禮獎落誰家，千萬別錯過。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！