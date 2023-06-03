在台灣，平均每4人就有1人受胃食道逆流困擾，不少人都會問，有胃食道逆流是否任何水果都不能吃？對此，營養師李婉萍表示可以，但要避開酸度較高的水果，如柑橘類、百香果、蔓越莓、草莓及含消化酵素的鳳梨、奇異果。不過，待胃部狀況好轉，她反而推薦吃百香果、奇異果來保養胃，前者有預防及治療胃潰瘍的功效；後者能防脹氣、便祕。

李婉萍在臉書專頁及個人網站發文，說明胃食道逆流攝取水果原則。她指出，胃食道逆流症狀依嚴重程度可分成3階段，分別是排除期、修復期及保養期。在排除期，由於進食、空腹都疼痛，建議所有水果都飯後吃或暫時不吃；修復期，胃偶爾會痛，同時在治療吃藥期間，大部分水果選擇飯後吃較適當；保養期，胃幾乎不會痛，水分含量多又能帶來飽足感的桃子、水梨、蓮霧可以飯前吃，其它水果若飯後吃更可有助消化。

李婉萍進一步列出，胃食道逆流急性期能吃和不能吃的水果。她表示，胃食道逆流急症發作時，酸度較高的柑橘類水果，如橘子、柳丁、檸檬、柚子等，或是百香果、蔓越莓、草莓及含消化酵素的鳳梨、奇異果，都先建議不吃。而熟木瓜、香蕉、葡萄、水蜜桃、梨子、蓮霧、蘋果、哈密瓜、西瓜、香瓜、美濃瓜、枇杷、芒果等，在急症發作時仍可食用。

待急症過後，胃部幾乎不會疼痛，李婉萍說，即可以開始吃百香果、奇異果，因為兩者都是「保養期」的推薦水果。她指出，百香果是預防及治療胃潰瘍的好水果；而奇異果則有研究顯示，它可納入低腹敏飲食中，較不易造成脹氣。另外，她還說，曾有實驗顯示，便祕型腸躁症受試者在每天食用2顆奇異果，持續4週後，腸道功能便獲得改善及提升。不過，她也提醒，食用上述2水果，前提都是在非胃食道逆流急症發作的階段。