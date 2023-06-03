一位民進黨女性前黨工2日在臉書指控，2019年在民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾。雞排妹鄭家純在行為人的臉書留言「是你嗎？」而國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書直言，「好了啦XX，這幾年來的業力該引爆了吧！」該名人士今（3）日也在臉書回應了！

一位民進黨女性前黨工2日在臉書指控，2019年在民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，直呼「每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD」。

這名女黨工指出，「在與他接洽的同時，他打聽到我想要考政治相關的研究所，便表示他很有經驗，藉此多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。儘管我多次委婉拒絕，他還是緊追不捨，不斷地每天傳『早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢』」。

該名女黨工補充，「此案例姓張。在下午3時48分，當時的主管吳濬彥私訊我跟我道歉，說他當下沒有好好處理」，事發時她才20歲。

雞排妹鄭家純在行為人的臉書留言「是你嗎？」《壹蘋新聞網》也致電該人士，該人士回應尊重鄭家純，也肯定鄭家純對性平的追求。而國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書直言，「好了啦XX，這幾年來的業力該引爆了吧！」

被指控的人士今（3）日在臉書回應，「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們。」

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