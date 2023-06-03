民進黨性騷案連環爆，多位受害者都控訴向上級反映後卻遭吃案，台北市議員何孟樺昨也提到過去黨內的性騷調查程序規定「必須送到中常會」，會讓當事人在媒體上曝光。媒體人黃揚明今( 3 日)在臉書發文指出，這個規定在 2020 年才修改掉，而民進黨再上一次修改性騷擾申訴處理及懲戒辦法是2006年，「吃案條款至少擺爛14年」。

據何孟樺昨日出面指控，2018年任職青年部主任時，曾處理一起性騷案檢舉，但當時民進黨性騷擾調查程序，其中有一條是「必須送到中常會」，而時任的婦女部主任向她及受害者說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。在徵詢當事人意願後，因不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制。

黃揚明質疑，性平案件理論上應採保密方式處理，「如果調查小組和申訴委員會做出決議後還須送到中常會，不就是讓所有主管、中常委都會知悉案件的內容？這樣的條文根本就是『吃案條款』，有多少受害者得知後，還敢申訴？」

黃揚明指出，性平案件須送中常會的規定，直到2020年6月24日才被修改掉，而民進黨中央黨部的性騷擾申訴處理及懲戒辦法前一次修改，居然是2006年3月22日的事，期間隔了14年。

黃揚明指出，在這14年間，蔡英文擔任主席的任期就超過8年，但都沒有檢討相關申訴機制是否有問題，這才是更嚴重的問題。他強調，蔡英文的人設標榜進步價值、性別平權的她，在這個政黨中居然這麼長時間都毫無建樹，當然該道歉，一點都不無辜。