6月6日是24節氣中的「芒種」，意味天氣將逐漸轉為炎熱，對此，命理專家小孟老師點名3星座財運爆棚，能一路旺到端午節，尤其是摩羯座容易因為有效的財務管理和投資決策，帶來一筆意外收入。

▍TOP 3、雙魚座：創意收入，財運轉好

雙魚座的木星、天王星及灶神星在合夥宮，代表會有新的投資機會，能運用創造力，突破目前的財富困境，帶來更多財富收益，更有機會得到意想不到的收入。

▍TOP 2、水瓶座：人緣變好，合作生財

水瓶座的水星、太陽在偏財宮，太陽和智神星呈六分相、火星和智神星合相，顯示頭腦清晰、創造力好，芒種後會有新的商業開發計畫萌生，此時人緣也變好，能透過良好的商業合作，帶來更多財富。

▍TOP 1、摩羯座：財務管理，意外收入

摩羯座的木星、天王星及灶神星在偏財宮，火星和智神星合相，顯示出能做出更有效的投資決策，也容易會出現意外的收入機會，此時靠有效的財務管理及規劃，可得到更大的回報。